fondazione carisbo ecco gli studenti eccellenti

La Fondazione Carisbo, in sinergia con la Fondazione Intercultura, premia i talenti giovani che si distinguono per merito e ambizione. I vincitori della sesta edizione del progetto ‘FormazionEuropa’ avranno l’opportunità di vivere un’esperienza educativa unica all’estero, arricchendo il loro percorso con immersioni culturali e linguistiche. Questa iniziativa rappresenta un ponte tra generazioni e culture, aprendo le porte a un futuro ricco di possibilità e scoperte.

Ecco i vincitori della sesta edizione del progetto ' FormazionEuropa ' di Fondazione Carisbo con la Fondazione Intercultura. Sono stati premiati ieri nella Sala Assemblee di Casa Saraceni: ora i sei studenti potranno vivere e studiare da un trimestre fino a un anno scolastico all'estero, accolti in una famiglia e in una scuola del luogo e assistiti dai volontari locali. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fondazione Intercultura e Fondazione Carisbo, che risale al 2020-2021 e ha permesso a 62 studentesse e studenti delle scuole secondarie di II° grado – a cui si aggiungono i sei studenti premiati quest'anno – di vivere un'esperienza autentica delle diversità e acquisire nuove competenze utili per la loro vita personale e professionale.