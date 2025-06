Follia a Temptation Island | Angelo Maria Concetta e la tecnica dello scotch

Ciao, sono Maria Concetta, ho deciso di partecipare a Temptation Island con Angelo per mettere alla prova il nostro amore. La nostra unione, tenuta insieme con lo scotch, rappresenta la nostra follia e determinazione a superare ogni ostacolo. La sfida sarà intensa, ma siamo pronti a dimostrare che nulla può spezzare il nostro legame, neanche la più improbabile delle tecniche. La vera prova inizia ora…

La follia è la caratteristica principale della quarta coppia di Temptation Island 2025, quella composta da Maria Concetta e Angelo. Una coppia tenuta insieme con lo scotch sembra, viste le premesse espresse da entrambi nel video di presentazione per la loro partecipazione al reality show condotto da Filippo Bisciglia. Terza coppia di Temptation Island: chi sono Valentina e Antonio e perché ci daranno soddisfazioni “Ciao, sono Maria Concetta, ho 37 anni. Nella vita faccio la babysitter, non a caso mi occupo pure di lui” esordisce lei indicando il fidanzato. Di cui evidentemente non sembra essere particolarmente orgogliosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Follia a Temptation Island: Angelo, Maria Concetta e la tecnica dello scotch

In questa notizia si parla di: temptation - island - follia - angelo

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Blocco ai Diesel Euro 5 dal 1° ottobre, Salvini si ribella: "Follia europea". Scopri chi rischia e cosa potrebbe cambiare >> https://buff.ly/BR2th5U Vai su Facebook

Maria Concetta e Angelo ti aspettano a Temptation Island - Temptation Island Clip |; Qn Magazine | Tutte le ultime notizie.

Follia a Temptation Island: Angelo, Maria Concetta e la tecnica dello scotch Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.