Floriagafir Bellariva | Promozione in Seconda Categoria con un Gruppo di Giovani Talenti

Sembra una favola, ma è tutta realtà per la Floriagafir Bellariva, che con passione e talento conquista la Seconda Categoria al primo tentativo. Un gruppo di giovani promesse sotto la guida del presidente Paolo Ricci, che continua a scrivere pagine di successo e a far sognare i propri tifosi. Il futuro è luminoso e ricco di sfide entusiasmanti: il sogno della squadra si trasforma in pura magia.

Floriagafir, il sogno continua. Dopo tre campionati vinti in tre anni, ecco la promozione in Seconda categoria al primo tentativo. La Floriagafir Bellariva del presidente Paolo Ricci vanta un gruppo di ragazzi veramente eccezionali. Seconda categoria raggiunta passando per i play off: superato il Vaglia in semifinale 2-0; poi pareggio 0-0 con il Rignano in finale (il pari basta in virtù della migliore posizione di classifica). "Sembra una favola - afferma l'allenatore Francesco Fiorindi - essendo la squadra composta quasi interamente da ragazzi nati e cresciuti calcisticamente in casa Floria. Una formazione, la più giovane del girone, composta per la maggior parte da 2004 e 2005.

