flixbus italia compie 10 anni e festeggia a roma

Festeggia il suo decennio, FlixBus Italia, a Roma, simbolo di una rivoluzione nel trasporto su gomma. Dopo anni di sfide e innovazioni, il settore ha riconquistato i livelli pre-pandemia grazie a digitalizzazione, offerte capillari e prezzi più accessibili. Questa evoluzione segna l'inizio di una nuova era per la mobilità turistica, portando sempre più viaggiatori a esplorare l'Italia e l'Europa con semplicità e convenienza. E il futuro promette ancora più sorprese.

Roma, 12 giu. (askanews) - Il trasporto passeggeri su gomma, in Italia e in Europa, ha recuperato i livelli pre pandemia. Digitalizzazione, offerte sempre più capillari e prezzi in calo sono alcuni dei fattori che stanno trainando il settore verso una nuova era della mobilità turistica. Questi i risultati di una ricerca condotta da TRASPOL del Politecnico di Milano, dal titolo "10 anni di liberalizzazione del trasporto in autobus in Italia (2014-2024)", e presentata a Roma in occasione del compleanno di Flixbus Italia. Abbiamo parlato con Andrea Incondi, Vice Presidente Flix per il Sud Europa: "Oggi FlixBus festeggia 10 anni in Italia, oltre 50 milioni di passeggeri trasportati, oltre 300 città collegate, una rete capillare fatta di autobus moderni, fatta.