Flash mob per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue

Preparatevi a vivere un'ora di emozioni e solidarietà con il flash mob “Uniti da un filo rosso”, un evento speciale che trasformerà la piazza della Madonnina del Porto, a Pescara. Organizzato da Fidas Pescara e condotto dal maestro Simone Pavone, questa iniziativa celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ricordandoci che donare significa unirsi in un gesto di grande valore umano. Non mancate!

“Uniti da un filo rosso”, è questo il tema del flash mob che animerà la piazza della Madonnina del Porto, a Pescara, in occasione della Giornata mondiale del Donatore di sangue. La manifestazione, organizzata da Fidas Pescara e diretta dal maestro Simone Pavone, prenderà vita alle ore 17.30 di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Flash mob per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue

In questa notizia si parla di: flash - giornata - mondiale - donatore

In occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici del sesso, circa cinquanta donne hanno dato vita al flash mob delle Ombrelle Rosse - Il flash mob delle ombrelle rosse a Venezia segna un momento cruciale per i diritti delle sex workers, un tema spesso trascurato nel dibattito pubblico.

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno: iniziative in Provincia Vai su Facebook

ASL Bari - News in primo piano_det; AVIS Sant'Anastasia, ADMO e Lions unti per salvare vite nella Giornata mondiale del Donatore di Sangue; Nuova autoemoteca per i donatori di sangue del goriziano –....

Flash mob per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue Si legge su ilpescara.it: Appuntamento nel pomeriggio di sabato 14, e in serata teatro dialettale al Circus con ingresso libero per la cittadinanza.