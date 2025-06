Fiumicino conto alla rovescia per la festa patronale Stella Maris

Fiumicino si prepara a vivere un momento di grande spiritualità e convivialità con la Festa Patronale di Santa Maria Stella Maris, dal 18 al 22 giugno. Un’occasione unica per celebrare la nostra Patrona, tra devozione, musica e momenti di incontro. Il conto alla rovescia è iniziato: non mancate all’appuntamento che unisce fede, tradizione e divertimento, rendendo questa festa un evento indimenticabile per tutta la comunità.

Fiumicino, 12 giugno 2025- E’ conto alla rovescia per la Festa Patronale della Parrocchia Santa Maria Stella Maris di Fiumicino. Dal 19 al 22 giugno, con un prologo religioso il 18 giugno, secondo il programma tracciato dal parroco Sergio De Angelis e dal Comitato Festeggiamenti, appuntamenti di devozione alla Madonna, Patrona del Lido del Faro, e serate di aggregazione e spettacoli caratterizzeranno l’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino. La solenne messa inaugurale, all’aperto, ci sarà mercoledì 18 giugno alle 19.30; seguirà alle 20 la solenne Processione in Fiaccolata, con la Sacra Immagine di Santa Maria Stella Maris, che attraverserà un quartiere della Parrocchia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

