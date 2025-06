Fiumicino al via le iscrizioni al Nido d’Estate

Fiumicino apre le porte all’estate con il nuovo servizio “Nido d’Estate 2025”, pensato per i piccoli tra 12 e 36 mesi. Un’occasione unica per garantire continuità educativa, socializzazione e divertimento durante le calde giornate di luglio, presso strutture comunali e private accreditate. Le iscrizioni sono già aperte: non perdete questa opportunità di regalare ai vostri bambini un’estate indimenticabile e ricca di scoperte!

Fiumicino, 12 giugno 2025 – Il Comune di Fiumicino annuncia l’attivazione del servizio “Nido d’Estate 2025”, rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, per garantire continuità educativa e spazi di socializzazione durante il mese di luglio presso le strutture comunali e private accreditate. L’obiettivo del servizio è quello di garantire, dal 1° al 31 luglio 2025, ai piccoli utenti del sistema educativo comunale – già in frequentazione di nidi comunali o in convenzione – un ambiente sicuro, stimolante e ricco di attività ludico-educative, sotto la guida di personale qualificato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

