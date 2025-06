Fissata la data per i funerali di Enzo Natale

Oggi, 12 giugno, si terranno i funerali di Vincenzo Natale, stimato commercialista ed ex candidato sindaco di Frignano, tragicamente scomparso in un incidente. Un momento di grande commozione per la comunità che si riunirà presso la Casa Funeraria di via... alle ore 8:30, per ricordare un uomo di grande valore e dedizione. Un addio carico di emozione e rispetto.

Si svolgeranno oggi (12 giugno) i funerali di Vincenzo Natale, il commercialista ed ex candidato sindaco di Frignano deceduto a seguito di un volo dal cavalcavia nella zona industriale tra Gricignano e Carinaro. Dalle ore 8:30 è stata allestita la camera ardente presso la Casa Funeraria in via.

