Fisco | tra giugno e luglio arriva la quattordicesima per i lavoratori dipendenti che ne hanno diritto

Tra giugno e luglio, la busta paga dei lavoratori dipendenti si arricchisce con la quattordicesima mensilità, un aiuto concreto per affrontare le spese estive e potenziare il potere d’acquisto. Questo beneficio, previsto da numerosi contratti collettivi come banche, assicurazioni, commercio e logistica, rappresenta un sollievo importante in un periodo di grande fermento. Ma cosa bisogna sapere per garantirsi questa opportunità? Scopriamolo insieme.

Tra giugno e luglio arriva in busta paga la quattordicesima mensilità per i lavoratori dipendenti che ne hanno diritto. Un contributo che viene erogato anche per aiutare il potere d'acquisto nel periodo a ridosso delle vacanze estive. Tra i principali contratti collettivi che prevedono la quattordicesima: istituti di credito, assicurazioni, commercio, autotrasporto merci e logistica, studi.

Addio Quattordicesima, niente soldi extra a giugno e a luglio | Italiani disperati: per quest’anno è andata così - Quest'anno molti lavoratori italiani si trovano a dover rinunciare alla Quattordicesima, con conseguenze drammatiche per le loro finanze.

