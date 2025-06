Fisco Tajani | prima riduciamo l' Irpef poi pensiamo a rottamazione

Il vicepremier Tajani pone le basi di una riforma fiscale che punta a sostegno concreto per il ceto medio: prima ridurre l’Irpef, poi pensare alla rottamazione. Una strategia mirata a garantire benefici duraturi anziché interventi spot. Con questa visione, si intende costruire un sistema più equo e sostenibile, in grado di rafforzare la crescita e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È il momento di mettere al centro le vere priorità fiscali del Paese.

Roma, 12 giu. (askanews) - "La rottamazione, alla quale non sono assolutamente contrario, è un provvedimento una tantum e non strutturale. Si può fare, ma prima riduciamo l'Irpef perché così diamo veramente una mano al ceto medio". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fisco, Tajani: prima riduciamo l'Irpef poi pensiamo a rottamazione

