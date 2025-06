Fisco migranti sinistra e Trump | le verità della Meloni

Il premier Meloni è intervenuto all'evento che celebra il 25esimo anniversario della fondazione del quotidiano Libero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fisco, migranti, sinistra e Trump: le verità della Meloni

In questa notizia si parla di: meloni - fisco - migranti - sinistra

Sfera Ebbasta ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse con l’adesione al concordato preventivo, “grazie al fisco di Meloni e Salvini” - Sfera Ebbasta, il protagonista della scena musicale italiana, ha fatto notizia non solo per la sua musica, ma anche per risparmi fiscali sorprendenti.

Aveva ragione il Presidente Meloni a segnalare al Procuratore Antimafia un business sui permessi di soggiorno per gli immigrati. Una conferma che zittisce mesi di propaganda della sinistra che anche oggi si troverà costretta ad auto smentirsi. Noi non abbas Vai su Facebook

Migranti. Vietri (FdI): Su click day aveva ragione Meloni. Sinistra apprezzi operato Governo; Due anni di governo Meloni tra dati e narrativa | E. Latora, A. Licciardi e E. Trentini; Migranti, il governo Meloni si ispira a Malta e alla sinistra europea.

Meloni: "Il centrodestra cresce in Spagna, fa sorridere la sinistra che si consola col pareggio" Scrive huffingtonpost.it: Meloni aggiunge poi che "fa sorridere la sinistra italiana che si consola con il pareggio ...