Fisco | Meloni proseguire su percorso di riduzione tasse

La presidente Meloni ribadisce con orgoglio l'impegno del suo governo nel proseguire sulla strada della riduzione delle tasse, sfidando i pronostici e dimostrando che un percorso di crescita e riforme è possibile anche in tempi difficili. Con determinazione, il governo intende consolidare questa rotta per favorire un'economia più forte e sostenibile. La sfida ora è mantenere questo slancio e garantire un futuro di stabilità e opportunità per tutti.

Roma, 12 giu. (LaPresse) – "Quando ci siamo insediati, a ottobre 2022, molti erano convinti che non saremmo neanche riusciti a fare una legge di bilancio e che sarebbe stato questo di fatto a portare a una repentina caduta del governo. Credo che alcuni ci abbiano sperato sul serio e quindi mi pare sotto gli occhi di tutti il fatto che abbiamo smentito I pronostici, abbiamo fatto tre leggi di bilancio e le abbiamo fatte serie". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano 'Libero' in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

