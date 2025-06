Firenze l’Università consegna i riconoscimenti accademici

Oggi a Firenze, l’Università ha celebrato con orgoglio il merito dei suoi professori emeriti e onorari, consegnando 12 prestigiosi riconoscimenti durante una cerimonia emozionante. La rettrice Alessandra Petrucci ha sottolineato l’importanza di valorizzare le eccellenze accademiche che contribuiscono al progresso del sapere e della cultura. Un momento di grande prestigio che rafforza il legame tra istituzione e comunità universitaria, rendendo Firenze ancora più protagonista nel panorama accademico internazionale.

Firenze, 12 giugno 2025 – Si è svolta oggi la cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici dell'Università di Firenze. La rettrice Alessandra Petrucci, come si legge in una nota dell'Ateneo fiorentino, ha consegnato 12 diplomi di professore emerito e onorario a: Claudio Borri, Paola Bruni, Fabrizio Desideri, Pierangelo Geppetti, Mauro Guerrini, Luciana Lazzeretti, Paola Manni, Susanna Nocentini, Giuseppe Pelosi, Giovanni Raugei, Piero Tortoli, Sandra Zecchi. In rappresentanza degli insigniti ha preso la parola la decana Luciana Lazzeretti. Sono state, quindi, consegnate le medaglie dell'Ateneo a 15 tra docenti e tecnici-amministrativi collocati in quiescenza con 40 anni di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it