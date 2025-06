Firenze la stagione del rock | dai Guns N’ Roses ai Green Day Scattano ancora divieti

Firenze si prepara a vivere un intenso weekend musicale con il ritorno di Firenze Rocks, portando sul palco leggende del rock come Guns N’ Roses, Korn e Green Day. Tuttavia, l’entusiasmo si accompagna anche a divieti di circolazione e sosta, tra cui la chiusura del parco delle Cascine, per garantire la sicurezza di tutti. Domani i divieti saranno più ‘soft’, ma l’atmosfera vibrante è assicurata: un’occasione imperdibile per gli amanti della musica dal vivo.

Firenze, 12 giugno 2025 – Da oggi a domenica tornano alla Visarno Arena i grandi concerti del Firenze Rocks: stasera si esibiranno i Guns N' Roses, domani i Korn e domenica i Green Day. Come è successo anche in occasione dei concerti di Vasco Rossi sono stati disposti divieti di circolazione e di sosta nell'area interessata. In particolare il parco delle Cascine sarà chiuso al traffico. Domani la chiusura sarà più 'soft', con i divieti di transito in vigore dalle 10 ma via e piazzale delle Cascine, e viale dell'Aeronautica, transitabili. Per entrare alla Visarno Arena sono previsti sei diversi ingressi (ogni ticket riporta il varco dedicato).

