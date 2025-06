Firenze | frode su ‘bonus cultura’ denunciate 10 persone

Scandalo a Firenze: dieci persone denunciate per frode nel Bonus Cultura 18app. Un'indagine della polizia, coordinata dalla procura, ha portato alla scoperta di truffe informatiche e riciclaggio legate all'illecita riscossione di fondi pubblici destinati ai giovani. La lotta contro le frodi si intensifica per tutelare un patrimonio prezioso di opportunità culturali. Restate aggiornati sui risvolti di questa vicenda che riguarda il nostro patrimonio e la legalità .

Dieci persone denunciate e dieci perquisizioni eseguite: è l’esito di un’indagine della polizia di Stato, coordinata dalla procura di Firenze, sul fenomeno dell’illecita riscossione del “Bonus Cultura”, anche detto Bonus 18app. I reati contestati vario titolo ai denunciati sono frode informatica, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio dei proventi illecitamente percepiti. Le indagini, condotte dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica toscana, hanno preso il via nell’estate del 2023, a seguito di 70 denunce presentate da altrettanti neodiciottenni ai quali era stato sottratto il “Bonus Cultura”, carta elettronica del valore di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di libri, dischi, corsi di lingua, biglietti di concerti, musei, mostre e spettacoli teatrali. 🔗 Leggi su Lapresse.it