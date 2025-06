Fiori nei capelli | Helena Bonham Carter e la figlia Nell Burton aprono la stagione

Fiori nei capelli per Helena Bonham Carter e sua figlia Nell Burton, un tocco di gioia e stravaganza che ha aperto con stile la stagione estiva della Royal Academy of Arts a Londra. La loro affinitĂ si percepisce non solo tra sorrisi e sguardi complici, ma anche attraverso le scelte di look audaci e floreali. Un momento di pura magia che celebra il legame tra madre e figlia, rendendo questa serata indimenticabile.

17 anni, Nell Burton; 59 anni, Helena Bonham Carter. Che coppia l'attrice britannica con la figlia, avuta dal regista Tim Burton, alla festa d'estate della Royal Academy of Arts a Londra. Le due hanno sprigionato grande affinitĂ e sintonia, sia nel comportamento complice (come si può osservare dalle foto sotto), sia nell'outfit. Acconciature con fiori nei capelli, comprese. Con gioia e stravaganza. Fiori nei capelli per Helena Bonham Carter e la figlia Nell Burton. Abiti fioriti e fiori nei capelli. Sì, le acconciature estive che seguono il filone floreale possono anche non essere romantiche. Helena Bonham Carter e la figlia, non ancora maggiorenne, Nell, lo mostrano.

