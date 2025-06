Fiorentina a Villa Stuart arriva Kouame per i controlli al ginocchi | i controlli dopo l’intervento al crociato La situazione

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, si trova a Villa Stuart per i controlli post-operatori al ginocchio destro, intervenuto recentemente per il legamento crociato. Dopo una stagione in prestito all’Empoli, il suo percorso di recupero prosegue sotto l’occhio attento dello staff medico. La situazione attuale resta sotto osservazione, ma le prime impressioni sono positive e lasciano ben sperare per il suo ritorno in campo.

