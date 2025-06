Fiorella Sinfonica il tour della Mannoia a Cortonantiquaria

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: il concerto di Fiorella Mannoia, uno degli appuntamenti più attesi della 63ª CortonAntiquaria, trasformerà Piazza Cavour in un palcoscenico di emozioni e magia. La sua voce inconfondibile e le sue interpretazioni coinvolgenti renderanno questa serata unica, lasciando il pubblico senza fiato. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria festa musicale che chiuderà in grande stile l’edizione 2023.

E’ ufficiale: tra gli attesi eventi di piazza che accompagneranno la 63esima edizione di CortonAntiquaria, in programma quest’anno dal 23 agosto al 7 settembre, i riflettori saranno tutti puntati sulla raffinata e incredibile Fiorella Mannoia, che il 6 settembre terrà il suo concerto “Fiorella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Fiorella Sinfonica, il tour della Mannoia a Cortonantiquaria

In questa notizia si parla di: fiorella - mannoia - cortonantiquaria - sinfonica

Fiorella Mannoia al Lyrick in versione sinfonica. Viaggio tra i grandi successi insieme a un’orchestra - Questa sera, alle 21, il Lyrick di Assisi ospiterà "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra", un imperdibile viaggio musicale nei grandi successi di Fiorella Mannoia.

Fiorella Sinfonica, il tour della Mannoia a Cortonantiquaria; Sarà il super concerto di Fiorella Mannoia Fiorella Sinfonica live con orchestra a chiudere quest’anno Cortonantiquaria.

Sarà il super concerto di Fiorella Mannoia “Fiorella Sinfonica / live con orchestra” a chiudere quest’anno Cortonantiquaria Si legge su lanazione.it: La sera del 6 settembre, tutti in piazza per vivere la raffinatezza e la grinta dell’interprete femminile per eccellenza della canzone d’autore italiana e festeggiare l’intramontabile fascino della ra ...