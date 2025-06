Finley e Nina Zilli | Il nostro duetto romanticamente scorretto

Il nostro duetto romanticamente scorretto è la colonna sonora di un’estate indimenticabile, dove i sogni si mescolano al rumore delle onde e alla magia di una melodia senza confini. I Finley e Nina Zilli si raccontano in un dialogo sincero e coinvolgente, svelando il segreto di un connubio che incanta e sorprende. Scopriamo insieme come questa collaborazione ha dato vita a una vera e propria dichiarazione d’amore “romanticamente scorretta”, pronta a conquistare i cuori di chi ama la musica e l’estate.

Milano, 12 giugno 2025 - Il duetto (dell’estate) che mancava. I Finley e Nina Zilli si raccontano a Fuori Soundcheck, il format musicale in esterni disponibile pure sui social e sul sito web del nostro giornale, assaporando col nuovo singolo “Quello sbagliato” la voglia di mare dei tempi del juke box, in bilico tra spiagge, ombrelloni, creme solari e atmosfere surf alla Beach Boys. Una dichiarazione d’amore “romanticamente scorretta”, come la definiscono negli studi di registrazione della loro casa discografica, dall’accattivante gusto retrò. “Nina è capitata nel posto sbagliato e credo si stia domandando ancora: cosa ci faccio?” ammette il quartetto legnanese, all’anagrafe Marco “Pedro” Pedretti, Carmine “Ka” Ruggiero, Danilo “Dani” Calvio e Ivan Moro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net