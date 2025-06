Finley e Nina Zilli che estate | La nostra dichiarazione d’amore Romanticamente scorretta

Un’estate infuocata si accende con la sorpresa musicale di Finley e Nina Zilli, protagonisti di un duetto che ridefinisce il concetto di romanticismo estivo. Tra spiagge, surf e melodie retrò, “Quello sbagliato” cattura la voglia di mare e libertà, lasciando uno spazio speciale nel cuore degli appassionati. Questa collaborazione diventa il simbolo di un’estate fuori dagli schemi, pronta a conquistare le radio e i social. E non è ancora finita...

Il duetto (dell’estate) che mancava. I Finley e Nina Zilli si raccontano a “Fuori Soundcheck“, il format musicale in esterni disponibile pure sui social e sul sito web del nostro giornale, assaporando col nuovo singolo “Quello sbagliato” la voglia di mare dei tempi del juke box, in bilico tra spiagge, ombrelloni, creme solari e atmosfere surf alla Beach Boys. Una dichiarazione d’amore "romanticamente scorretta", come la definiscono negli studi di registrazione della loro casa discografica, dall’accattivante gusto retrò. "Nina è capitata nel posto sbagliato e credo si stia domandando ancora: cosa ci faccio?", ammette il quartetto legnanese, in concerto il 12 luglio a Cremona, il 6 settembre a Brescia e il 13 al Carroponte di Sesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it