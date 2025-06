Fine vita non si può più rimandare | entro luglio una proposta di legge ma per i pro-vita la soluzione sono le cure palliative

Il dibattito sul fine vita in Italia è tornato al centro dell’attenzione dopo la triste vicenda di Daniele Pieroni, che ha scelto di concludere la sua battaglia a casa, alimentando un acceso confronto tra pro-vita e sostenitori delle cure palliative. La questione non può più essere rimandata: entro luglio si attende una proposta di legge decisiva. Le cure palliative, invece del suicidio assistito, rappresentano la strada umana e dignitosa per accompagnare i malati gravi verso la fine.

La storia di Daniele Pieroni ha riacceso il dibattito sul fine vita in Italia. Affetto da una grave forma del morbo di Parkinson che lo costringeva ad alimentarsi con un sondino, lo scrittore e poeta ha scelto di morire in Italia il 17 maggio scorso a casa sua.

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

L'associazione Coscioni: «Daniele Pieroni, scrittore, ha scelto il fine vita con serenità». L'uomo, sessantenne di Pescara, era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e per «una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg in funzione per 21 ore al giorno» Vai su Facebook

Fine vita, come funziona la legge in Toscana: la sentenza Cappato, i requisiti da rispettare, i casi msn.com scrive: L'Associazione Luca Coscioni ha dato notizia della morte dello scrittore Daniele Pieroni, affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson che per: «una grave disfagia, era costretto a ...