Fine vita in Parlamento ancora scontri sulla legge nazionale | Lega e FI su fronti opposti

Il dibattito sulla legge nazionale sul fine vita infiamma il Parlamento, con Lega e FI che si ergono su fronti opposti. Mentre alcuni richiedono maggiori garanzie e tempi certi per l'accesso all'aiuto medico alla morte volontaria, altri temono abusi e rischi etici. La recente legge toscana, definita da Marco Cappato e Filomena Gallo come un atto di civiltĂ , rappresenta un esempio di confronto tra valori diversi in un tema delicato e complesso.

"La legge toscana sul fine vita è un atto di civiltĂ e responsabilitĂ ", ha poi dichiarato Marco Cappato, in una nota congiunta con Filomena Gallo, ricordando l'importanza di garantire  tempi certi per l'accesso all'aiuto medico alla morte  volontaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fine vita, in Parlamento ancora scontri sulla legge nazionale: Lega e FI su fronti opposti

In questa notizia si parla di: fine - vita - legge - parlamento

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Stamattina abbiamo depositato in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di fine vita, inclusa l’eutanasia attiva. Servono 50.000 firme per poter presentare la proposta in Parlamento. La scelta tra l’autosomministra Vai su Facebook

Dal 2019 la Corte Costituzionale sollecita il Parlamento per approvare una legge sul #finevita. Ma le istituzioni, complice l'attitudine clericale, non affrontano il tema: lo sta facendo la Corte Costituzionale con vari pronunciamenti. Vai su X

Fine vita, perché Palazzo Chigi ha fatto ricorso? E quanti malati gravi stanno aspettando di avere il via libera? Domande e risposte; Fine vita, Giani: Auspico legge parlamento per colmare vulnus; Resta il vuoto normativo. Ora tocca al Parlamento. A luglio il testo in Senato.

FINE VITA/ Parlamento verso la legge, ecco come evitare la trappola del “diritto a morire” Riporta ilsussidiario.net: Ma va chiarito un punto: in Costituzione non esiste un diritto a morire.