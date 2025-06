Fine settimana variegato a Misano Adriatico | tante le iniziative in programma

Preparatevi a un fine settimana ricco di emozioni e divertimento a Misano Adriatico! Tra musica coinvolgente, delizie gastronomiche e l’adrenalina delle competizioni sul Misano World Circuit, c’è davvero tutto per soddisfare ogni desiderio. Le giornate si riempiranno di eventi imperdibili, creando un’atmosfera unica che saprà sorprendervi a ogni passo. Dall’azione in pista alle iniziative nelle strade e nei locali, il weekend promette di essere indimenticabile: non lasciatevelo sfuggire!

Musica, gastronomia e adrenalina sono gli ingredienti del fine settimana in arrivo a Misano Adriatico. L’adrenalina è quella che si vivrà in pista al Misano World Circuit, con le gare del Campionato del Mondo Superbike. Tante le proposte da vivere anche fuori dalla pista. A partire da venerdì. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Fine settimana "variegato" a Misano Adriatico: tante le iniziative in programma

In questa notizia si parla di: misano - fine - settimana - adriatico

Notte Rosa a Misano Adriatico con Paolo Belli in concerto La Notte Rosa a Misano si accende con l’energia di Paolo Belli e la sua band per una serata di swing, soul e pop in piazza della Repubblica, tra musica travolgente e grande spettacolo con un concert Vai su Facebook

Fine settimana variegato a Misano Adriatico: tante le iniziative in programma; Dunafest a Misano Adriatico; Orari TV Misano Adriatico 2025: le dirette su Sky e TV8 | FP - News - WSBK.

Misano: Musica, gastronomia e adrenalina gli ingredienti del fine settimana in arrivo Lo riporta chiamamicitta.it: L’adrenalina è quella che si vivrà in pista al Misano World Circuit, con le gare del Campionato d ...