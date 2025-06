Fincantieri e PMM uniscono le forze per la difesa subacquea in Indonesia

Fincantieri e PT Prima Maju Mapan si alleano per rafforzare la difesa subacquea in Indonesia, un passo strategico annunciato alla fiera Indo Defence Expo & Forum di Giacarta. Questa collaborazione mira a sviluppare soluzioni avanzate contro le minacce subacquee non convenzionali, contribuendo alla sicurezza marittima della regione. Un’intesa che promette innovazione e potenziamento delle capacità militari, aprendo nuove frontiere nel settore della difesa subacquea in Indonesia e oltre.

In occasione della fiera Indo Defence Expo & Forum in corso a Giacarta, Fincantieri e PT Prima Maju Mapan (Pmm), societĂ indonesiana specializzata in sistemi di comunicazione, sorveglianza e integrazione elettronica, con consolidate capacitĂ a supporto di programmi marittimi e di difesa, hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione Tecnica che punta a sviluppare soluzioni per fronteggiare le nuove sfide subacquee non convenzionali e proteggere le infrastrutture critiche sottomarine (come cavi e condotte), e asset strategici come basi navali, porti e impianti offshore. L'accordo - firmato da Mauro Manzini, vice President Sales della Divisione Navi Militari di Fincantieri, e Adrianus Prima Manggala, A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fincantieri e PMM uniscono le forze per la difesa subacquea in Indonesia

