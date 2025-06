Finanziateci il futuro non la guerra | mobilitazione dei giovani del Movimento 5 Stelle

Il futuro non si costruisce sulla guerra, ma su progetti di pace, sviluppo e innovazione. Sabato, i giovani del Movimento 5 Stelle e del Network Giovani scenderanno in piazza a Cesena e Forlì, portando voce alle nuove generazioni. Attraverso incontri, idee e proposte, vogliamo alimentare un cambiamento positivo e sostenibile. Unisciti anche tu a questa mobilitazione: insieme possiamo plasmare un domani più giusto e prospero.

Sabato, in due appuntamenti distinti a Cesena e Forlì, il Movimento 5 Stelle e il Network Giovani saranno in piazza per parlare con le nuove generazioni del territorio e raccogliere idee, proposte e istanze. Il primo banchetto si svolgerà a Cesena, dalle 9: alle 12, in Galleria Urtoller, corso.

Network giovani Movimento 5 Stelle: come avvicinare le nuove generazioni alla politica - Sabato 10 maggio ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, è nato ufficialmente il Network Giovani M5S, un nuovo spazio dedicato alle giovani generazioni per avvicinarle alla politica.

FINANZIATECI IL FUTURO, NON LA GUERRA! Il 14 e 15 giugno il MoVimento 5 Stelle torna nelle piazze e nelle strade italiane grazie al #NetworkGiovani che darà vita ad una grande mobilitazione diffusa in tutto il Paese, fatta di banchetti, volantinaggi, incont Vai su Facebook

