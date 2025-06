Finanziateci il futuro non la guerra l' appello del Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle

Finanziateci il futuro, non la guerra: questo è l’appello che il Gruppo Territoriale Serre Salentine del Movimento 5 Stelle porta in piazza a Gallipoli. Il 15 giugno alle 19.30, in Corso Roma, si terrà un gazebo di sensibilizzazione per promuovere investimenti in pace, sviluppo e sostenibilità, lasciando da parte le spese militari. Un'occasione per unirci e sostenere un domani più sereno e giusto.

GALLIPOLI - Il Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle, con il referente giovani, nonché consigliere comunale a Tuglie, Andrea De Salve, organizza a Gallipoli, in piazza dei Caduti (Corso Roma) il 15 giugno alle 19.30, un gazebo di pubblica sensibilizzazione per dire "No al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - "Finanziateci il futuro non la guerra" l'appello del Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle

In questa notizia si parla di: gruppo - territoriale - serre - salentine

Colleferro. Il Gruppo territoriale M5S “Roma Sud – Valle del Sacco” in piazza con “Le ragioni del “Sì” al Referendum dell’8 Giugno - Il gruppo territoriale M5S “Roma Sud – Valle del Sacco” si è riunito a Colleferro per sostenere le ragioni del “Sì” al Referendum dell’8 giugno, promuovendo partecipazione e consapevolezza tra i cittadini.

Iniziativa del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Serre Salentine in occasione del Referendum a Parabita, Gallipoli e Collepasso. Vai su Facebook

Finanziateci il futuro non la guerra l'appello del Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle; Referendum abrogativi: 4 Sì per il lavoro del Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle; 4 Sì per il Lavoro.

"Finanziateci il futuro non la guerra" l'appello del Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle Segnala lecceprima.it: I giovani si mobilitano contro la guerra!