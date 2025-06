Finanziateci il futuro non la guerra i giovani del M5S scendono in strada

un gesto di forte solidarietà e speranza, invitando la comunità a sostenere progetti di crescita e innovazione anziché investire in conflitti. I giovani del M5S scendono in strada per ricordarci che il futuro si costruisce con idee, impegno e scelte responsabili. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce: il cambiamento parte da qui.

Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, dalle 18, presso la sede di via San Carlo a Caserta, gli attivisti del Movimento 5 Stelle locale porteranno avanti un'azione di volantinaggio e sensibilizzazione, in contemporanea con tutta Italia, promossa su iniziativa del Movimento a livello nazionale

"Finanziateci il futuro, non la guerra": mobilitazione dei giovani del Movimento 5 Stelle - Il futuro non si costruisce sulla guerra, ma su progetti di pace, sviluppo e innovazione. Sabato, i giovani del Movimento 5 Stelle e del Network Giovani scenderanno in piazza a Cesena e Forlì, portando voce alle nuove generazioni.

Finanziateci il futuro, non la guerra, i giovani del M5S scendono in strada; GIOVANI M5S MOLFETTA: “FINANZIATECI IL FUTURO, NON LA GUERRA” – PRESIDIO IN PIAZZA SABATO 14 GIUGNO.

Il Network Giovani M5S in piazza a Rimini per due giorni: “Finanziateci il futuro, non la guerra” chiamamicitta.it scrive: Il Movimento 5 Stelle e il Network Giovani saranno presenti anche a Rimini per la mobilitazione nazionale “#NoAlRiarmo – Finanziateci il futuro, non la guerra”, con due giornate consecutive di banchet ...