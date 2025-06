Finale scudetto Shengelia trascina Bologna contro una grande Brescia | gara-1 alla Virtus

Il finale di gara 1 tra Bologna e Brescia si infiamma: Shengelia, con i suoi 29 punti, trascina la Virtus alla rimonta decisiva. Dopo essere stati avanti per gran parte, i bianconeri spingono negli ultimi minuti, conquistando un successo fondamentale. La serie promette emozioni ad alta quota: si torna in campo sabato, pronti a scrivere nuove pagine di questa avvincente sfida scudetto.

Lombardi avanti per gran parte di gara 1, ma la Virtus rimonta nel quarto quarto: i 29 punti del georgiano fanno la differenza. Si torna in campo sabato¬†. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Finale scudetto, Shengelia trascina Bologna contro una grande Brescia: gara-1 alla Virtus

BASKET, FINALE SCUDETTO Le date delle finali: 12 giugno - gara 1, Segafredo Arena (ore 20.30), Virtus-Brescia 14 giugno - gara 2, Segafredo Arena (ore 20.30), Virtus-Brescia 17 giugno - gara 3, PalaLeonessa (ore 20.30), Brescia- Virtus 19 giugno - event

