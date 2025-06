Finale scudetto la Virtus si impone in rimonta e batte Brescia in gara1 | straordinario Shengelia

La Finale Scudetto 2025 si accende con un emozionante sorpasso della Virtus Bologna, che in rimonta supera Brescia 90-87 in Gara 1. Un match ricco di suspense e colpi di scena, dominato dall'incredibile prestazione di Toko Shengelia, il vero protagonista della serata. La squadra rossoblù dimostra carattere e determinazione, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e aprendo ufficialmente le porte a una serie avvincente e ricca di passione.

Bologna, 12 giugno 2025 - Uno straordinario Toko Shengelia guida la Virtus alla vittoria in gara 1 di finale scudetto battendo 90-87 Brescia. La prova strepitosa del georgiano ha dato la carica ad una Virtus che è uscita alla distanza, grazie ai punti di Morgan, all’efficacia finale di Cordinier e alla positiva prova di squadra. Virtus che trova buone percentuali da 2, fatica, come al solito, dalla lunga distanza (14 all’intervallo e poi 414 a fine match), ma soprattutto ribalta dopo un primo tempo in affanno (12-17 al 20’) ribalta la battaglia ai rimbalzi vincendola 30-25. Nella ripresa la partenza a razzo di Brescia sembra stordire una Virtus finita anche a -10, poi la formazione bianconera rialza la testa e risale la china, con la Virtus che inizia ad essere più incisiva sottocanestro e al rimbalzo offensivo da cui arrivano seconde e terze possibilità che la Virtus converte in punti pesanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale scudetto, la Virtus si impone in rimonta e batte Brescia in gara1: straordinario Shengelia

