Finale Scudetto la prima è della Virtus | battuta la Germani Brescia in volata

ema di pura determinazione e abilità, che promette una serie appassionante e ricca di emozioni. La vittoria della Virtus Bologna apre ufficialmente le danze di questa entusiasmante finale, lasciando tutti con il fiato sospeso e la voglia di scoprire quale squadra conquisterà il titolo nella sfida che si preannuncia infuocata.

Finisce, come prevedibile, in volata gara 1 della finale Scudetto tra la Virtus Bologna e la Germani Brescia. Volata che viene vinta dalle Vu Nere che grazie ad uno Shengelia in grande spolvero e alla freddezza di Coach Ivanovic nei momenti decisivi, 90-87 il finale. Un risultato frutto di un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it