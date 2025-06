Finale scudetto Germani a testa alta a Bologna | Virtus si impone ma Brescia c' è Gli highlights

La Germani Brescia, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di essere una squadra determinata e pronta a lottare fino all'ultimo secondo. A Bologna, i biancoblu hanno sfidato la Virtus con cuore e intensità , lasciando il pubblico senza fiato e inviando un chiaro messaggio: questa semifinale sarà un vero spettacolo. Gli highlights del match raccontano di una battaglia emozionante, pronta a riscrivere le regole del torneo.

Una Germani Brescia coraggiosa, intensa, compatta, esce sconfitta dal primo atto della semifinale contro la Virtus Bologna, ma manda un segnale chiaro: questa serie sarà una battaglia vera. Finisce 90-87 per i padroni di casa, ma il risultato non racconta fino in fondo la prestazione maiuscola. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Finale scudetto, Germani a testa alta a Bologna: Virtus si impone, ma Brescia c'è. Gli highlights

Basket, al via la finale scudetto tra Virtus Bologna e Germani Brescia con gara-1 alla Segafredo Arena - L’attesa è finita: tra meno di 24 ore si alza il sipario sulla finalissima scudetto della Serie A di basket 2025! Domani sera, alla Segafredo Arena di Bologna, Virtus e Germani Brescia si sfideranno in Gara 1 alle 20:30, aprendo una serie emozionante al meglio delle cinque partite per conquistare il tricolore.

