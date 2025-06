Finale scudetto Basket 2025 | dove vedere Bologna-Brescia in tv Date e orari delle gare

Il grande spettacolo del basket italiano vola in scena: questa sera alle 20.30, Bologna e Brescia si affrontano nella finale scudetto 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Dove vedere questa sfida epica? La partita sarĂ trasmessa in diretta e streaming su DAZN ed Eurosport 2, con replica su DMAX e Nove. Non perdere nemmeno un secondo di questa battaglia decisiva per il titolo!

Bologna, 12 giugno 2025 – Il momento della verità è arrivato. Questa sera alle 20.30 (diretta e streaming su DAZN ed Eurosport 2 e in chiaro su DMAX e e Nove) scatta infatti l’inedita finale scudetto di basket tra la Virtus Segafredo Bologna e la Germani Brescia. Il primo atto si giocherĂ alla Segafredo Arena di Bologna dal momento che s ono i bianconeri felsinei – in virtĂą del primo posto conquistato al termine della stagione regolare – ad avere il vantaggio del fattore campo in questa serie che, come le precedenti del playoff – si giocherĂ al meglio delle cinque gare. Bologna (alla quinta finale consecutiva) parte anche con i favori del pronostico dopo aver eliminato all’ultimo respiro Venezia in gara 5 rimontando nove lunghezze di svantaggio in 5’ minuti e successivamente i tre volte campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano vincendo due volte al Forum di Assago. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale scudetto Basket 2025: dove vedere Bologna-Brescia in tv. Date e orari delle gare

