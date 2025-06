Filt Cgil Uil trasporti e Faisa Cisal | Gravi irregolarità alla Sais trasporti proclamato stato di agitazione

Le rappresentanze sindacali Filt CGIL, Uil Trasporti e FAISA Cisal chiedono giustamente un immediato intervento, poiché le gravi irregolarità denunciate alla SAIS Trasporti minacciano la stabilità e i diritti dei lavoratori. La proclamazione dello stato di agitazione testimonia l’urgenza di una soluzione rapida e condivisa, affinché si ristabilisca un clima di trasparenza e rispetto reciproco nel settore dei trasporti. È arrivato il momento di agire concretamente per tutelare tutti gli interessati.

I coordinatori regionali delle organizzazioni sindacali Nasca per la Filt CGIL, Basile per la UILTRASPORTI e Crisafulli per la FAISA CISAL, congiuntamente, denunciano con fermezza l’inaccettabile atteggiamento dilatorio e l’assenza di risposte da parte della Direzione SAIS TRASPORTI e di tutte le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Filt Cgil, Uil trasporti e Faisa Cisal: "Gravi irregolarità alla Sais trasporti, proclamato stato di agitazione"

In questa notizia si parla di: trasporti - filt - cgil - faisa

“Tpl, Giunta sul modello Melasecche”: Filt e Faisa puntano il dito. Nessun cambio rispetto alla "linea Melasecche" per la Giunta Proietti. Filt Cgil Umbria e Faisa Cisal puntano l'indice contro una scelta che, accusa, porterà alla "distruzione dei servizi di trasporto Vai su Facebook

Filt Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal: Gravi irregolarità alla Sais Trasporti, proclamato lo stato di agitazione; Filt Cgil, Uil trasporti e Faisa Cisal: Gravi irregolarità alla Sais trasporti, proclamato stato di agitazione; Trasporto pubblico in Umbria, Filt Cgil e Faisa Cisal: “Pronti a opporci alla distruzione del servizio”.

Filt Cgil e Faisa Cisal annullano sciopero del trasporto Riporta ansa.it: "Non intendiamo in nessun modo indebolire la indispensabile e nevralgica rete dei trasporti in questo delicato momento, garantendo servizi indispensabili" affermano in una nota Filt Cgil e Faisa ...