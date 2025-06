Film per la Casa famiglia Preti-attori per beneficenza

Reduce da un'iniziativa sorprendente, i sacerdoti della parrocchia di Santa Rita al Campo d’Aviazione, don Luigi Pellegrini e don Emanuele Rosi, si sono improvvisati attori per una causa nobile: finanziare la Casa Famiglia del Campo d’Aviazione. Con il coinvolgimento di volontari appassionati e sotto la regia di Yattaa, nasce il film "Quando il sorriso incontra il coraggio: la storia di Candy Candy". Un progetto che dimostra come il cuore possa trasformare anche le sfide più grandi in speranza e solidarietà.

Si sono improvvisati attori i sacerdoti della parrocchia di Santa Rita al Campo d'Aviazione, don Luigi Pellegrini e don Emanuele Rosi. Lo hanno fatto, ovviamente, per scopo benefici. Cioè trovare fondi per la Casa Famiglia del Campo d'Aviazione. E nel progetto hanno coinvolti numerosi volontari della parrocchia. Ne è venuto fuori un film dal titolo: "Quando il sorriso incontra il coraggio: la storia di Candy Candy" per la regia di Yattaa. Reduce dall'anteprima a Roma, in occasione dei Japan Days, domani serata di gala al cinema Centrale. L'evento, organizzato dal gruppo "I Giocolieri delle Stelle" Anspi S.

