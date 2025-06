Film animato di jerry seinfeld conquista il podio su netflix con il 49% su rt

Il film animato Bee Movie di Jerry Seinfeld conquista il podio su Netflix, con un impressionante 49% su Rotten Tomatoes e una sorprendente risalita tra i più visti globalmente. Questa rinascita dimostra come anche le pellicole più datate possano ritrovare nuova vita grazie alla fruizione digitale, catturando l’attenzione di nuove generazioni e consolidando il suo successo inatteso. Prestazioni di Bee...

Il film d’animazione Bee Movie, diretto e co-scritto da Jerry Seinfeld, sta vivendo un sorprendente ritorno di popolarità sulla piattaforma streaming Netflix. Nonostante le recensioni contrastanti e un punteggio del 49% su Rotten Tomatoes, il lungometraggio ha raggiunto le prime posizioni tra i film più visti a livello globale, dimostrando come anche opere datate possano ritrovare nuova vita attraverso la fruizione digitale. prestazioni di Bee Movie sui servizi di streaming. la posizione in classifica e i numeri attuali. Attualmente, Bee Movie si colloca al terzo posto nella classifica dei film più visti su Netflix a livello mondiale, con circa 4,8 milioni di visualizzazioni settimanali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film animato di jerry seinfeld conquista il podio su netflix con il 49% su rt

