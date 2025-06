Filippo Tortu non incanta sui 200 a Oslo e chiude con tempo alto Mena vince in Diamond League

Filippo Tortu non incanta sui 200 a Oslo, chiudendo con un tempo superiore alle aspettative. Il Campione Olimpico della 4×100 Tokyo 2020 ha faticato sin dai primi metri, trovandosi in difficoltà nelle curve e nel rettilineo finale. Nonostante questa performance sottotono, il suo talento e la determinazione lo porteranno sicuramente a risalire la china nelle prossime tappe della Diamond League, dove Mena si aggiudica il primo posto...

Filippo Tortu ha concluso al quinto posto la gara dei 200 metri andata in scena a Oslo (Norvegia), sede della sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 non è uscito benissimo dai blocchi di partenza e ha poi faticato a impostare la curva, mancando poi della giusta propulsione sul rettilineo e soffrendo un po' negli ultimi appoggi. Filippo Tortu ha tagliato il traguardo con il tempo di 20.53, decisamente sopra al proprio stagionale di 20.41 corso a Doha qualche settimana fa e ancora lontano dal personale ormai datato di 20.

