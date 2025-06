Filippo Fusco nuovo ds del Cesena | sfide e strategie per la promozione

Filippo Fusco, il nuovo direttore sportivo del Cesena, si prepara a guidare una stagione ricca di sfide e strategie per conquistare la promozione. Con un passato ricco di esperienze tra Napoli, Benevento e Verona, Fusco porta in dote competenza e determinazione. La sua missione: rafforzare la squadra, pianificare investimenti mirati e creare una rosa competitiva, puntando a un obiettivo ambizioso. È il momento di scoprire come la sua visione trasformerà il futuro dei bianconeri.

Sarà un'estate intensa per Filippo Fusco (classe 1969) il nuovo ds del Cesena (ufficializzato ieri) che ha preso il posto di Fabio Artico firmando un accordo di un anno (96mila euro netti) con rinnovo automatico in caso di promozione. La B non la frequenta dal 2016-17 ma la vinse con il Verona; l'esperienza è tanta e a tutti i livelli. Ha collaborato con Napoli e Benevento, è stato ds di Foggia, Bologna, Verona e nel San Fernando nella terza serie spagnola, ha gestito la Juve Under 23 e la Primavera bianconera. Infine due anni fa era alla Spal con il dg del Cavalluccio Corrado di Taranto. Un ampio bagaglio di conoscenze che gli servirà tantissimo.

