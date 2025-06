Fiesole | Ilic Lelli nuovo allenatore per la stagione di Promozione 2025-26

Fiesole svela il suo nuovo volto: Ilic Lelli guiderà la squadra nella stagione di Promozione 2025-26. Dopo settimane di suspense che hanno suscitato entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori, la società del presidente Frijia ha deciso di puntare sull’esperienza e la passione dell’allenatore, noto per aver già lasciato il segno nel calcio fiorentino. Preparatevi a una nuova entusiasmante avventura, perché il futuro del Fiesole si fa sempre più intrigante!

Dopo qualche settimana di attesa che aveva alimentato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori, il Fiesole ha finalmente rotto gli indugi. La società del presidente Frijia ha annunciato che sarà Ilic Lelli a guidare il team fiesolano per la nuova stagione di Promozione 2025-26. Lelli, un nome che risuona con una certa familiarità nel panorama del calcio fiorentino per aver allenato nella prima parte della scorsa stagione di Eccellenza la Fortis Juventus, collaborazione poi interrotta per problemi societari. Questo nuovo allenatore subentra a Rosario Selvaggio, un tecnico che ha lasciato un segno indelebile, avendo concluso un’ottima stagione con la conquista del 4° posto in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiesole: Ilic Lelli nuovo allenatore per la stagione di Promozione 2025-26

