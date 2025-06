Fiazza | Stop al blocco dei diesel Euro 5 presenterò risoluzione in Regione per rinviarlo

La lotta per una mobilità più sostenibile si fa ancora più concreta: presto, grazie a una risoluzione in Regione Emilia-Romagna, si chiederà di sospendere temporaneamente il blocco dei diesel Euro 5. Questa iniziativa, ispirata dall’emendamento al Decreto Infrastrutture, mira a tutelare cittadini e attività economiche, allineandosi alle misure adottate in altre Regioni del Nord come Piemonte e Lombardia. Un passo importante verso un equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo economico, che potrebbe fare da apripista a nuove strategie regionali.

Depositerò a breve una risoluzione per chiedere formalmente alla Regione Emilia-Romagna di recepire l’emendamento al Decreto Infrastrutture che consente di rinviare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 fino al 31 ottobre 2026. Una misura che altre Regioni del Nord – come Piemonte, Lombardia e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Fiazza: “Stop al blocco dei diesel Euro 5, presenterò risoluzione in Regione per rinviarlo”

In questa notizia si parla di: blocco - diesel - euro - risoluzione

Salvini critica il blocco degli Euro5 diesel: "Fesserie che avvantaggiano altri mercati" - Matteo Salvini alza la voce contro il blocco degli Euro5 diesel, definendolo "follie" che favoriscono mercati esteri.

Fiazza: “Stop al blocco dei diesel Euro 5, presenterò risoluzione in Regione per rinviarlo”; Blocco auto diesel Euro 5, arriva l'emendamento della Lega per il rinvio. Cosa prevede?; Emendamento Lega, rinvio di 1 anno per blocco diesel euro 5.

Lo stop alle diesel Euro 5 potrebbe slittare di un anno Riporta quattroruote.it: Una proposta della Lega prevede che ogni Regione decida se rinviare il divieto di circolazione, inizialmente previsto per il 1° ottobre 2025 ...