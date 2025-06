Fiat Panda in fuga dai carabinieri a Caserta 20enne arrestato | la mossa goffa per nascondere la cocaina

Un inseguimento mozzafiato a Caserta si conclude con l’arresto di un giovane di 20 anni, protagonista di una fuga rocambolesca a bordo di una Fiat Panda. La mossa goffa per nascondere la cocaina, appena 3 grammi, non è stata sufficiente a sfuggire alle forze dell’ordine. Una vicenda che mette in luce come la criminalità si giochi anche nelle strade di provincia, ma le forze dell’ordine sono sempre pronte a intervenire.

