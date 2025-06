Fiamme nella notte in un appartamento di via Massari | la madre 45enne è gravissima in Rianimazione

Una notte drammatica a Parma: un incendio scoppiato in un appartamento di via Massari ha ridotto in fin di vita una donna di 45 anni, attualmente in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore. Le sue gravi ustioni e la prognosi riservata hanno scosso l'intera comunità, che ora si stringe intorno alla famiglia. La speranza e la solidarietà sono gli unici fari in questa difficile emergenza.

La donna di 45¬†anni, di origine straniera, gravemente ustionata in seguito allo scoppio di un incendio all'interno della sua abitazione di via Massari, 3 a Parma, si trova nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Ha riportato ustioni in gran parte del corpo. La prognosi √®. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ¬© Parmatoday.it - Fiamme nella notte in un appartamento di via Massari: la madre 45enne √® gravissima in Rianimazione

Fiamme nella notte in un appartamento di via Massari: la madre 45enne è gravissima in Rianimazione.

Terribile incendio in via Massari nella notte: grave una donna, ferito (lievemente) un bimbo - Video Da gazzettadiparma.it: Il bilancio è di un ferito grave, soprattutto per le inalazioni del fumo, e di un bambino che h ...