Fiamme a Brecciarola | incendio in cucina stabile evacuato

Una esplosione di fiamme ha scosso la tranquilla frazione di Brecciarola, Chieti, trasformando una normale serata in un allarme di emergenza. L’incendio, partito dalla cucina di un’abitazione di via San Bartolomeo, ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma i danni agli impianti e la temporanea inagibilità dell’edificio sottolineano l’importanza di una pronta risposta e di misure di sicurezza domestica.

Chieti - Incendio improvviso in cucina a via San Bartolomeo: nessun ferito, danneggiati impianti gas ed elettrici, edificio temporaneamente inagibile per verifiche strutturali. Mercoledì 11 giugno 2025, intorno alle 18:00, la frazione Brecciarola di Chieti è stata teatro di un incendio domestico in un’abitazione di via San Bartolomeo, dove le fiamme si sono originate dal piano cottura, propagandosi rapidamente tra i mobili e gli arredi presenti in cucina. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Chieti hanno operato con tempestivitĂ , circoscrivendo l’incendio e impedendo che le fiamme raggiungessero l’appartamento al piano superiore. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Fiamme a Brecciarola: incendio in cucina, stabile evacuato

