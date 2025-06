Fiaccolata a Castelvetrano per Mary Bonanno | comunità unita contro la violenza

Uniti nel dolore e nella protesta, quasi mille persone hanno partecipato ieri sera a Castelvetrano alla fiaccolata per ricordare Mary Bonanno, vittima di violenza domestica. Organizzata da colleghe e insegnanti, l’evento ha acceso un messaggio di solidarietà e speranza contro ogni forma di violenza. Il corteo silenzioso, partito da piazza Escrivà , si è mosso attraverso le strade della città , lasciando un segno indelebile...

Quasi mille persone hanno partecipato, ieri sera a Castelvetrano (Trapani), alla fiaccolata organizzata per Mary Bonanno, la donna uccisa venerdì scorso con un colpo di chiave inglese alla testa e diverse coltellate dal marito Francesco Campagna che poi si è tolto la vita. A organizzarla sono state alcune colleghe della donna, insegnanti Asacom negli istituti scolastici di Castelvetrano. Il corteo silenzioso si è mosso da piazza EscrivĂ e ha raggiunto la chiesa madre dove i partecipanti si sono ritrovati per un momento di preghiera comunitaria. "Il valore di questa manifestazione sta nella presenza di tante donne e tanti uomini e dimostra - ha detto il sindaco Giovanni Lentini - che nella nostra comunitĂ va penetrando questo senso di ribellione rispetto alla cultura del possesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fiaccolata a Castelvetrano per Mary Bonanno: comunitĂ unita contro la violenza

