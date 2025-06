Festival delle Ombre La luce dell’amore

Il Festival delle Ombre, giunto alla sua 29ª edizione sotto la guida di Marcella Fragapane, si prepara a svelare i misteri dell’amore e delle sue ombre inquietanti. Un evento unico in Italia che celebra il dualismo tra luce e oscurità, coinvolgendo comunità e artisti in un dialogo profondo e autentico. Dopo il suggestivo debutto con ‘Polvere’, il festival promette ancora emozioni intense e riflessioni profonde. Un’occasione imperdibile per scoprire il potere delle ombre e della luce nell’anima umana.

"Il festival di quest’anno vuole parlare delle ombre di Eros che sono tante e inquietanti". Parola di Marcella Fragapane, sotto la cui direzione artistica si svolge l’edizione numero 29 del Festival Internazionale delle Ombre. Manifestazione unica in Italia dedicata all’ombra e alla luce. Dove le associazioni e le famiglie di Staggia Senese adottano gli artisti ospitandoli. Dopo l’avvio con ‘ Polvere, dialogo tra uomo e donna ’, di e con Saverio La Ruina, e con Cecilia Foti, dedicato al tema della violenza sulle donne, si prosegue con due appuntamenti da non perdere. Domani, venerdì 13, alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival delle Ombre La luce dell’amore

In questa notizia si parla di: festival - ombre - luce - amore

Il Festival internazionale delle Ombre riparte dalla ’Polvere’ - Il Festival Internazionale delle Ombre torna a Poggibonsi, giunto alla sua 29ª edizione, con un programma ricco di emozioni e riflessioni profonde.

Questa mattina la luce accarezza i drappi rossi e decorati di Sant'Antonio che sventolano dai poggioli delle finestre: un segno che la città si sta preparando con amore e devozione alla grande festa del suo Santo Patrono, che si celebrerà venerdì 13 giugno. P Vai su Facebook

Festival delle Ombre La luce dell’amore; El Galactico Festival dei Baustelle: il tentativo di immaginare un altro mondo; Napoli, Luce e Ombra”, amore, fotografia e vita nel romanzo di Alessandro Musone.

Festival delle Ombre La luce dell’amore Secondo lanazione.it: La direttrice artistica Fragapane: "Spettacoli che si completano" ...