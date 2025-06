Festival della Complessità 2025 | testimonianze e riflessioni critiche a Reggio Calabria e Villa San Giovanni

Dal 13 al 15 giugno, Reggio Calabria e Villa San Giovanni ospitano il Festival della Complessità 2025, un evento che invita a riflettere sulle sfide di un mondo in continuo cambiamento. Attraverso incontri pubblici, testimonianze e dibattiti critici, il festival si propone come piattaforma di dialogo e innovazione, rispondendo alla domanda essenziale: come possiamo affrontare le fratture profonde che ci attraversano? Un’occasione per condividere idee e trovare nuove soluzioni collettive.

A Reggio Calabria e Villa San Giovanni dal 13 al 15 giugno arriva il Festival della Complessità 2025 con incontri pubblici, testimonianze e riflessioni collettive. In un mondo attraversato da fratture profonde – sociali, ambientali, politiche ed esistenziali – torna la domanda fondamentale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Festival della Complessità 2025: testimonianze e riflessioni critiche a Reggio Calabria e Villa San Giovanni

In questa notizia si parla di: festival - complessità - testimonianze - riflessioni

Festival de L’AltraMontagna, 4 giorni per comprendere la complessità delle terre alte: a Rovereto dal 12 giugno - Vivi un’esperienza unica al Festival dell’Altramontagna a Rovereto, dal 12 giugno: quattro giorni di incontri, emozioni e scoperte tra montagna, cultura e memoria.

La seconda edizione di SCOMODE Festival, organizzato dall’Associazione Casa delle Donne contro la violenza, si svolgerà nei giorni 5-6-7 settembre 2025 nel Parco di Villa Ombrosa e negli spazi della Casa delle Donne di Modena. Tema scelto per questa Vai su Facebook

Festival della Complessità 2025: testimonianze e riflessioni critiche a Reggio Calabria e Villa San Giovanni; Ottant'anni fa la Liberazione dal fascismo: Treviso gli dedica un festival; Quartieri Spagnoli, a teatro nella Sala Enzo Moscato.