Festiani sotto sui Prius | in 12 Nargi compresa bocciano la pratica

Il dibattito sulla spesa di 14 milioni di euro dei fondi PRIUS ha acceso gli animi nel Consiglio Comunale, con i festiani che si sono visti bocciare la proposta. Nonostante l’interessamento del ex sindaco Gianluca Festa e l’intenzione di finanziare 17 interventi prioritari, la maggioranza ha deciso di mettere ai voti la mozione, sancendo un risultato che lascia aperti nuovi scenari per il futuro urbano della città .

Tempo di lettura: 2 minuti I consiglieri di maggioranza diretto riferimento dell'ex sindaco Gianluca Festa non riescono ad incassare il via libera alla mozione presentata al Consiglio Comunale per la spesa di circa 14 milioni di euro dei fon di regionali PRIUS ( Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile) su 17 interventi prioritari. I gruppi di maggioranza decidono di mettere ai voti la mozione dopo una aver chiesto una sospesiva del Consiglio e al netto della richiesta del consigliere di minoranza Antonio Gengaro, dopo che giĂ lo aveva indicato il Segretario generale del Comune, di ritirala per un difesso di forma.

Quattro festiani passano con Nargi msn.com scrive: «Nasce un nuovo gruppo consiliare: il nuovo gruppo di maggioranza “Coraggio per Avellino”, formato dai consiglieri comunali Antonio Cosmo, Michele Lombardi, Nicole Mazzeo, Vincenzo Picariello».