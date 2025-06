Feste Patronali il calendario degli eventi che celebrano i santi in tutte le Municipalità

L’estate si riempie di tradizione, musica e spiritualità con le Feste Patronali, un ricco calendario che coinvolge tutte le municipalità italiane dal 14 giugno al 19 ottobre. Tra processioni, eventi religiosi, concerti e spettacoli gratuiti, queste celebrazioni sono un’occasione unica per vivere il cuore delle comunità locali. Dopo l’anteprima della Festa di Sant’Erasmo, il programma prende il via ufficialmente, portando entusiasmo e allegria in ogni angolo d’Italia.

