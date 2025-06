Festa sfrenata per Alcaraz a Ibiza | Queen’s in dubbio? Ferrero | Si ricordi che é un tennista

Dopo aver scritto la storia sul campo, Carlos Alcaraz si gode una meritata pausa sotto il sole di Ibiza, dove si scatena in una festa sfrenata tra amici. La vittoria al Roland Garros ha portato il campione spagnolo a nuovi traguardi e ora, tra musica e divertimento, Alcaraz si prepara a ricaricare le energie per le prossime sfide. Un momento di relax che conferma: anche i grandi campioni sanno come vivere appieno ogni istante.

Carlos Alcaraz ha sicuramente tanto da festeggiare dopo aver conquistato il secondo Roland Garros della carriera, il suo quinto Slam della carriera. Un titolo arrivato dopo una rimonta che è già entrata nella storia del tennis e dopo una battaglia di oltre cinque ore con Jannik Sinner semplicemente indimenticabile. Il numero due del mondo ha deciso di staccare un po' dal mondo del tennis e d infatti è in vacanza con gli amici ad Ibiza. Sicuramente giorni di grande svago per lo spagnolo nella movida di Ibiza e probabilmente anche il modo giusto per lui per ricaricarsi completamente in vista di Wimbledon, dove va a caccia del bis dopo il trionfo dell'edizione passata, per quella che sarebbe la seconda doppietta consecutiva Parigi-Londra.

