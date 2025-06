Festa patronale a Ripabianca con la processione del santo e l' esposizione di 100 reliquie

festa patronale di Ripabianca si prepara a vivere momenti di grande emozione e fede. Venerdì 13 giugno, la processione di Sant'Antonio di Padova si snoderà tra le strade del paese, accompagnata dall'esposizione di 100 reliquie che testimoniano il profondo legame tra comunità e spiritualità. È la devozione, radicata nei secoli, a riunire abitanti e visitatori in un’atmosfera di speranza e condivisione, rendendo questa celebrazione un’occasione imperdibile per tutti.

A Ripabianca è tempo di "Giugno in Festa", dal 13 al 22 giugno un appuntamento che si rinnova da quasi mezzo secolo - a ripabianca è tempo di giugno in festa! Dal 13 al 22 giugno, Ripabianca di Deruta si anima con un evento che da quasi cinquant'anni unisce comunità e visitatori in un tripudio di tradizioni, sapori e allegria.