Festa patronale a Fasano | modifiche alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico urbano

Preparati a vivere la Festa patronale di Fasano come mai prima d’ora! L’amministrazione comunale ha adottato importanti modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico urbano per garantire un evento sicuro e coinvolgente. Scopri cosa cambia e come muoverti durante questa celebrazione, perché il cuore di Fasano batte più forte che mai, e tu non puoi perderti l’emozione di questa festa speciale.

FASANO – In vista degli eventi religiosi e laici organizzati per la Festa patronale, l’amministrazione comunale ha previsto una serie di misure e divieti relativi al traffico e alla viabilità individuati dalla Polizia locale con apposita ordinanza, e al servizio di Trasporto Pubblico Urbano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Festa patronale a Fasano: modifiche alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico urbano

